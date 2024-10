Ilnapolista.it - Il ds dell’Empoli discute a Dazn: «Non era il rigore, c’era spazio tra i due piedi»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Anche il direttore sportivo, Roberto Gemmi, ai microfoni didopo la sconfitta contro il Napoli, si lamenta vistosamente per ilconcesso «Ilfaccio fatica a capirlo. Non lo vedo. Ma forse sbaglio io» La dinamica dell’episodio: sulla respinta al tiro di Simeone arriva Politano, che subisce un pestone da parte di Anjorin. Step on foot, l’arbitro Abisso assegna ilpoi trasformato da Kvara. L’intervista prosegue ma Roberto Gemmi insiste «Vorrei delle spiegazioni sul» A questo punto apassano la linea a Manuela Nicolosi che è stata la loro consulente arbitrale oggi: «Siamo al 60esimo per il contratto, entrambi cercano di andare sul pallone, ma invece di prendere il pallone Anjorin prende Politano, quindi è uno step on foot» Non riesce a finire che il direttore sportivo incalza «Non c’è il contatto per niente, oppure vedo io male.