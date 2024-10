Trentotoday.it - I dubbi dopo l’aggressione dell'orso: "Diluviava e c'era buio, perché il fungaiolo era nel bosco?"

(Di domenica 20 ottobre 2024) C’è qualcosa che non torna nella vicenda delalin quel di Bleggio Superiore avvenuta ieri, sabato 19 ottobre: a farlo notare è l’associazione Bearsandothers.“Dispiace ovviamente per la disavventura del poverodel Bleggio, ma come al solito le