Highlights Ngannou vs Ferreira | PFL Super Fights VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon glidi, main event della main card di ‘Battle of the Giants’ della PFL. Ritorno in MMA dominante per, che impiega neanche un round per sconfiggereper TKO, aggiudicandosi la nuova cintura dei pesi massima dell’organizzazione. Ecco di seguito le fasi salienti dell’incontro. RISULTATI MAIN CARDvs.: PFL) SportFace.