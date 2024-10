Gubbio-Pontedera oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Pietro Barbetti valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La formazione umbra arriva da due vittorie consecutive conquistate contro Pineto e Legnago e ha intenzione di proseguire su questra strada per restare a contatto con le primissime posizioni della classifica., come seguire il match La compagine toscana, dal suo canto, è reduce da un solo punto ottenuto nelle ultime cinque gare e ha assolutamente bisogno di ritrovare il successo per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.