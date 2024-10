Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP USA 2024: Norris davanti a Verstappen, Ferrari in seconda fila, 18° Hamilton!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Calato il sipario sulle qualifiche del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Austin, in Texas, si è tenuto un time-attack appassionante su una delle piste più difficili e complete del campionato. Complesso, infatti, per i piloti riuscire a mettere insieme il giro perfetto e, nello stesso tempo, non semplice per i tecnici trovare la messa a punto ideale. Un fine-settimana particolare, perché la variante della Sprint Race ha inciso sul format abituale. Le squadre non hanno potuto lavorare seguendo il solito programma per via di un solo turno di prove libere, che ha preceduto le qualifiche della Sprint e la gara del sabato, a precedere a sua volta quest’ora dedicata alla definizione dello schieramento didel GP. Ci si chiedeva cosa avrebbe fatto la, visti i problemi emersi nello sfruttamento delle gomme soft.