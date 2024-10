Liberoquotidiano.it - Governo: Bonelli, 'siamo oltre modello Orban, necessaria mobilitazione'

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Unche decide multe per i giornalisti che pubblicano notizie, che abolisce l'abuso d'ufficio compromettendo inchieste delicate come quelle sulla corruzione, che demolisce lo strumento delle intercettazioni, facendo un grande favore a corrotti e mafiosi, e che manda in carcere studenti e lavoratori che protestano per la perdita del lavoro o per il degrado della scuola. Ora ilvuole neutralizzare la magistratura, colpevole di aver applicato una sentenza della Corte di Giustizia Ue, mentre il ministro della Giustizia minaccia provvedimenti contro i giudici". Lo dichiara Angelo, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs. "La televisione di Stato si è trasformata nel megafono di questo, come dimostrato drammaticamente dal servizio del Tg1 di ieri sera con Salvini e come denunciato dal Crd della testata.