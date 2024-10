Iltempo.it - Gol di Lautaro e l'Inter espugna l'Olimpico, 1-0 alla Roma

(Di domenica 20 ottobre 2024)(ITALPRESS) – L'lo stadiosuperando 1-0 lanel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a decidere la contesa è la rete diMartinez. Un successo che permette ai nerazzurri di restare sulla scia del Napoli, al secondo posto in classifica. Dopo una prima velleitaria conclusione di Pellegrini, la squadra campione d'Italia inizia a farsi vedere dalle parti di Svilar con un potente tiro di Thuram, su cui il portiere giallorosso riesce ad opporsi deviando in corner. All'11' Sommer, su un cross di Pellegrini, rischia grosso facendosi sfuggire il pallone che finisce sul palo e poi torna tra le braccia dello svizzero. Un minuto più tardi Simone Inzaghi è costretto ad effettuare il primo cambio, sostituendo l'infortunato Calhanoglu con Frattesi.