Formazioni ufficiali Liverpool-Chelsea Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi, partita valida per l’ottava giornata della. Il big match di giornata, tra due squadre in ottima forma e con due allenatori che hanno impressionato in questi primi mesi di stagione. I Reds di Slot si sono guadagnati la prima piazza in classifica, ma anche Maresca sta facendo molto bene con unche è quarto a -4 dalla vetta della. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.