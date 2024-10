Fiorentina, si ferma anche Kean: il bollettino medico dell’attaccante viola. Le ultime (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre Gudmundsson, la Fiorentina deve fare i conti anche con l’infortunio di Kean: ecco cos’è successo La Fiorentina può festeggiare per il netto e rotondo 6-0 a Lecce, anche se il pomeriggio salentino non ha regalato solo belle notizie poiché due elementi importanti dell’attacco si sono infortunati. Infatti oltre a Albert Gumdundsson, uscito nel primo Calcionews24.com - Fiorentina, si ferma anche Kean: il bollettino medico dell’attaccante viola. Le ultime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre Gudmundsson, ladeve fare i conticon l’infortunio di: ecco cos’è successo Lapuò festeggiare per il netto e rotondo 6-0 a Lecce,se il pomeriggio salentino non ha regalato solo belle notizie poiché due elementi importanti dell’attacco si sono infortunati. Infatti oltre a Albert Gumdundsson, uscito nel primo

Lecce-Fiorentina LIVE 0-6 : Beltran torna al gol! In rete anche Parisi - IL TABELLINO Lecce-Fiorentina 0-6 MARCATORI: 20` e 45` Cataldi (F), 34` e 54` Colpani (F), 61` Beltran (F), 72` Parisi (F) FORMAZIONI: Lecce (4-2-3-... (Calciomercato.com)

Lecce-Fiorentina 0-6 LIVE : c’è gioia anche per Parisi - il Lecce completamente sparito - PRIMO TEMPO Inizia subito con una nota dolente la partita dei viola, che […]. Al Via del Mare il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Lecce-Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Fiorentina, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. (Calcionews24.com)

DIRETTA Serie A - Venezia-Atalanta 0-2 e Lecce-Fiorentina 0-5 : a segno anche Beltran LIVE - Per i giallorossi di Luca Gotti, di contro, si tratta dell’occasione di rialzare la testa dopo le sconfitte rimediate in trasferta con Milan e Udinese. Dall’altro lato, allo stadio ‘Via del Mare’, i viola di Raffaele Palladino vanno a caccia della seconda vittoria di fila dopo quella di prestigio contro il Milan per poi concentrarsi sulla partita di Conference League contro gli svizzeri del San ... (Calciomercato.it)