Ilgiornaleditalia.it - Fiorentina show al Via del Mare, Lecce travolto 6-0

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Salentini in dieci per oltre un tempo, tra i viola doppiette di Cataldi e Colpani- Latravolge 6-0 ilal Via delnel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: contro i salentini in dieci per oltre un tempo decidono le doppiette di Danilo Cat