Film Impresa 2025 nuova presidente della giuria Caterina Caselli

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – La terza edizione del Premioè ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio durante Festa del Cinema di Roma. Si è da poco infatti concluso il talk “Il Cinema come Industria” l’evento ospitato presso lo spazio ‘Lazio terra di CinemaRegione Lazio’ – AuditoriumArte, Auditorium ParcoMusica, durante il quale è stato reso noto chepresiederà laprossima edizione in programma nel. Iconamusica e produttrice di grande successo,ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Dopo aver conquistato le scene musicali con la sua inconfondibile voce,si è affermata come una delle figure più influenti del settore dando vita a collaborazioni artistiche di rilievo e scoprendo talenti di caratura internazionale.