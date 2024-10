Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Ho commesso un errore, peccato per l’ultimo tentativo”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un secondo posto che fa meno male del previsto per Max. Il tre volte campione del mondo è in prima fila ad Austin, rimanendo dietro a Lando Norris (McLaren) per soli 31 millesimi, ma con il finale delle qualifiche condizionato dall’incidente di George Russell che ha costretto a fermare la sessione. In quel momento l’olandese si stava sensibilmente migliorando e probabilmente avrebbe potuto conquistare la nona pole position della sua stagione, con la partenza dal palo che gli manca dal GP d’Austria. Ma la sua Red Bull pare essere in crescita costante, con un netto ritorno alla competitività. “Ho perso parecchio tempo con unalla curva 19 nel mio primoalla Q3 – affermaal termine della qualifica – Sapevo di avere un altroma non ho potuto concludere il giro, altrimenti avrei avuto un’ottima possibilità per passarlo.