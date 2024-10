F1, Lando Norris: “Un bel giro, pole anche con un pizzico di fortuna. Domani sarà dura” (Di domenica 20 ottobre 2024) Lando Norris ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e si è andato a prendere la pole-position del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, il pilota britannico della McLaren ha preceduto l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la prima delle due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, mentre il monegasco Charles Leclerc si è classificato quarto con l’altra SF-24. Un time-attack in cui Norris è stato molto bravo a completare un giro al meglio del proprio potenziale nella Q3 e fortunato per l’incidente di George Russell. L’uscita di pista del britannico della Mercedes, fortunatamente senza conseguenze per lui, ha costretto gli organizzatori a imporre il regime di bandiera gialla e quindi nessuno ha potuto migliorare nel proprio ultimo tentativo. In particolare, c’erano Verstappen e le due Rosse lanciatissime. Oasport.it - F1, Lando Norris: “Un bel giro, pole anche con un pizzico di fortuna. Domani sarà dura” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e si è andato a prendere la-position del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, il pilota britannico della McLaren ha preceduto l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la prima delle due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, mentre il monegasco Charles Leclerc si è classificato quarto con l’altra SF-24. Un time-attack in cuiè stato molto bravo a completare unal meglio del proprio potenziale nella Q3 eto per l’incidente di George Russell. L’uscita di pista del britannico della Mercedes,tamente senza conseguenze per lui, ha costretto gli organizzatori a imporre il regime di bandiera gialla e quindi nessuno ha potuto migliorare nel proprio ultimo tentativo. In particolare, c’erano Verstappen e le due Rosse lanciatissime.

