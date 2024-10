F1, GP Messico 2024: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 saluta Austin dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, per raggiungere l’America centrale. Il Circus si vede infatti impegnato in un back-to-back, con piloti e team subito impegnati nel Gran Premio del Messico. Si tratta della gara di casa di Sergio Perez, alla ricerca di un buon risultato davanti ai suoi tifosi. Il weekend di gara è in programma tra il 25 e il 27 ottobre e seguirà la programmazione tradizionale con tre sessioni di prove libere, una di qualifiche e infine la gara della domenica. A rompere il ghiaccio sarà la prima sessione di prove libere, attesa tra le 20:30 e le 21:30 di venerdì 25 ottobre. Poche ore dopo sarà il momento delle FP2, in programma tra le 00:30 e l’1:30. Infine, l’ultima finestra disponibile per le prove libere avrà luogo tra le 19:30 e le 20:30 di sabato 26 ottobre. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 saluta Austin dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, per raggiungere l’America centrale. Il Circus si vede infatti impegnato in un back-to-back, con piloti e team subito impegnati nel Gran Premio del. Si tratta della gara di casa di Sergio Perez, alla ricerca di un buon risultato davanti ai suoi tifosi. Il weekend di gara è intra il 25 e il 27 ottobre e seguirà lazione tradizionale con tre sessioni di prove libere, una di qualifiche e infine la gara della domenica. A rompere il ghiaccio sarà la prima sessione di prove libere, attesa tra le 20:30 e le 21:30 di venerdì 25 ottobre. Poche ore dopo sarà il momento delle FP2, intra le 00:30 e l’1:30. Infine, l’ultima finestra disponibile per le prove libere avrà luogo tra le 19:30 e le 20:30 di sabato 26 ottobre.

