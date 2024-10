F1, gara GP Stati Uniti Austin oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 si prepara a disputare la gara domenica del Gran Premio degli Stati Uniti. Il circuito texano del COTA, ad Austin, diventa palcoscenico del diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. Dopo un mese di stop la F1 è tornata in azione, portando in pista il format sprint per la quarta volta nel corso di questa stagione. Si è trattata di una vera e propria prova contro il tempo per i team e per i piloti, che hanno avuto a disposizione una sola sessione di prove libere prima di vedersi impegnati in due qualifiche e due gare. VAI ALLA diretta TESTUALE LA REPLICA IN CHIARO DELLA gara Il weekend raggiunge l’apice con la gara di domenica, in programma per il 20 ottobre. I cinque semafori sul rettilineo si spegneranno alle 21:00 italiane, dando inizio ad una corsa lunga 56 giri. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 si prepara a disputare ladomenica del Gran Premio degli. Il circuito texano del COTA, ad, diventa palcoscenico del diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. Dopo un mese di stop la F1 è tornata in azione, portando in pista il format sprint per la quarta volta nel corso di questa stagione. Si è trattata di una vera e propria prova contro il tempo per i team e per i piloti, che hanno avuto a disposizione una sola sessione di prove libere prima di vedersi impegnati in due qualifiche e due gare. VAI ALLATESTUALE LA REPLICA IN CHIARO DELLA Il weekend raggiunge l’apice con ladi domenica, inper il 20 ottobre. I cinque semafori sul rettilineo si spegneranno alle 21:00 italiane, dando inizio ad una corsa lunga 56 giri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

F1 GP Stati Uniti - Sainz : “Domani dovremmo essere in lotta - sarà una gara divertente” - Abbiamo fatto un bel progresso rispetto alla scorsa qualifica. Domani dovremmo essere in lotta, se riusciremo a partire in modo pulito. Dovrebbe essere una gara divertente“. “L’obiettivo era fare un passo avanti rispetto a ieri. Un peccato per l’ultimo giro, avevo tre decimi di vantaggio rispetto al giro precedente e mi mancavano due curve, ma è facile parlare ora. (Sportface.it)

F1 - pagelle gara sprint GP Stati Uniti : Verstappen ritrova il successo - bene Sainz - VERSTAPPEN: 10Â Ottima prestazione di Max Verstappen, che parte dalla pole position e corre una gara quasi in solitaria. RUSSELL: 7. Il campione in carica tenterĂ ora di ripetersi nelle qualifiche e nel Gran Premio. SAINZ: 9+ Ottima prestazione di Carlos Sainz, inizialmente aggressivo nei confronti di Charles Leclerc e molto veloce fino al termine della gara. (Sportface.it)

F1 gara sprint GP Stati Uniti Austin : risultati e ordine di arrivo - Verstappen torna a vincere - Il pilota delle frecce d’argento va poi in sofferenza, con Sainz che ne approfitta e conquista la terza piazza, seguito a ruota da Charles Leclerc. Il circuito di Austin ospita il Gran Premio degli Stati Uniti. Perez O. Hulkenberg S. Bottas The post F1 gara sprint GP Stati Uniti Austin: risultati e ordine di arrivo, Verstappen torna a vincere appeared first on SportFace. (Sportface.it)