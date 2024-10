Lapresse.it - F1, doppietta Ferrari nel Gp degli Stati Uniti: vince Leclerc, secondo Sainz

(Di domenica 20 ottobre 2024)nel Gran Premiodi Formula Uno disputato ad Austin, Texas. Are è la Rossa di Charles, che chiude davanti all’altrosta Carlos. Terzo posto per Max Verstappen, quarto per Lando Norris, autori di una grande battaglia tra loro. L’olandese della Red Bull resta in testa alla classifica generale.