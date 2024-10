Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Il caos al via non mi ha permesso di vincere, grande risultato della squadra”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Una super Ferrari ad Austin, sede del 19° round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista del Texas la Rossa ha fatto doppietta, con la vittoria del monegasco Charles Leclerc e il secondo posto dello spagnolo. Una gara sontuosa del Cavallino Rampante, con Charles sugli scudi per gestione delle gomme e intelligenza nello sfruttare un ingresso in curva-1 dove Lando Norris e Max Verstappen si sono ostacolati a vicenda. In tutto questo, lettura strategica perfetta a Maranello, con l’undercut che hadi prendersi la seconda piazza alle spalle di Leclerc e di concretizzare l’uno-due che su questa pista mai si era verificato: “Anzitutto tante congratulazioni al team per il lavoro svolto. Era ilche volevamo per continuare la nostra lotta per il titolo costruttori“, ha dichiarato lo spagnolo.