Eurodeputato slovacco chiede la fine delle sanzioni antirusse e della russofobia in Occidente (Di domenica 20 ottobre 2024) Il parlamentare slovacco Blaha ha sempre fatto discutere con le sue posizioni contrarie al pensiero unico targato UE. Ora da Eurodeputato sta alzando ancora di più il livello del dissenso, andando personalmente a Mosca a chiedere la fine della politica russofoba di Bruxelles. Chi è Blaha Lubos Blaha, 45 anni, ha servito come deputato del Parlamento slovacco dal 2012 al 2024. Lo scorso giugno è stato eletto europarlamentare. È anche uno specialista presso l'Accademia slovacca delle scienze. Quest'ultima, tra l'altro, nel febbraio del 2022 lo aveva invitato a desistere dal suo incarico nell'Istituto di Scienze politiche che fa parte di essa: Blaha reagì con sdegno, giurando che non avrebbe mai rinunciato alla sua libertà di parola nemmeno se l'Accademia lo avesse imprigionato o bruciato.

