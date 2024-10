Esonda il Ravone, Bologna sott'acqua. "Non uscite di casa". La protezione civile convoca il comitato operativo (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. La città di Bologna è stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. La fase critica è iniziata verso le 21, quando è Esondato il torrente Ravone, allagando via Saffi una delle principali arterie d'accesso al centro della città che ospita l'ospedale Maggiore. Subito dopo sono state allagate altre strade importanti dell'area sud ovest della città, come via Saragozza, via Andrea Costa e via San Mamolo, tutte chiuse al traffico. A Esondare prima della mezzanotte anche il torrente Savena e il fiume Reno che hanno allagato varie strade e le cui acque, piene di fango, sono giunte fino alla soglia delle abitazioni. Agi.it - Esonda il Ravone, Bologna sott'acqua. "Non uscite di casa". La protezione civile convoca il comitato operativo Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. La città diè stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. La fase critica è iniziata verso le 21, quando èto il torrente, allagando via Saffi una delle principali arterie d'accesso al centro della città che ospita l'ospedale Maggiore. Subito dopo sono state allagate altre strade importanti dell'area sud ovest della città, come via Saragozza, via Andrea Costa e via San Mamolo, tutte chiuse al traffico. Are prima della mezzanotte anche il torrente Savena e il fiume Reno che hanno allagato varie strade e le cui acque, piene di fango, sono giunte fino alla soglia delle abitazioni.

