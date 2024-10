Empoli in subbuglio per la controversa decisione arbitrale sul rigore contro il Napoli (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente incontro tra Empoli e Napoli ha sollevato accese polemiche riguardo a un rigore controverso concesso all’undici partenopeo, che ha avuto un impatto cruciale sull’andamento della partita. Roberto Gemmi, il direttore sportivo dell’Empoli, ha espresso il proprio disappunto per la decisione arbitrale che ha scatenato animati dibattiti tra squadre, tifosi e addetti ai lavori, sottolineando l’importanza di valutare criticamente episodi del genere nelle dinamiche del calcio moderno. Il punto di vista dell’Empoli sul rigore concesso Dopo il fischio finale, Roberto Gemmi ha condiviso le sue impressioni sull’episodio contestato che ha portato al rigore per il Napoli, descritto come un “rigorino“. Le sue parole rimarcano un’incredulità profonda: “A nostro avviso non c’era fallo, non so dove si sia verificato il presunto contatto“. Gaeta.it - Empoli in subbuglio per la controversa decisione arbitrale sul rigore contro il Napoli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente intraha sollevato accese polemiche riguardo a unverso concesso all’undici partenopeo, che ha avuto un impatto cruciale sull’andamento della partita. Roberto Gemmi, il direttore sportivo dell’, ha espresso il proprio disappunto per lache ha scatenato animati dibattiti tra squadre, tifosi e addetti ai lavori, sottolineando l’importanza di valutare criticamente episodi del genere nelle dinamiche del calcio moderno. Il punto di vista dell’sulconcesso Dopo il fischio finale, Roberto Gemmi ha condiviso le sue impressioni sull’episodio contestato che ha portato alper il, descritto come un “rigorino“. Le sue parole rimarcano un’incredulità profonda: “A nostro avviso non c’era fallo, non so dove si sia verificato il presunto contatto“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo sfogo in diretta del ds dell’Empoli dopo il ko col Napoli : “State glissando sul rigore vorrei spiegazioni” - Il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, interviene in diretta tv su DAZN durante l'intervista post gara per sfogarsi contro la decisione arbitrale di Abisso di indicare rigore per il Napoli. ". Il dirigente empolese è contrariato: "State glissando sul rigore, vorrei delle spiegazioni. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calvarese sul Rigore Conteso : Napoli vs Empoli - Questo momento ha scatenato dibattiti accesi sia tra i tifosi che tra gli esperti di calcio, in particolare sull’interpretazione dell’azione da parte dell’arbitro. La Differenza tra Contatto Falloso e Scontro di Gioco Calvarese sottolinea che il contatto determinante è quello avvenuto sulla gamba di Politano, non sullo scarpino. (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli 0-1 - rigore di Kvaratskhelia e Conte tenta la fuga - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Il Napoli vince 1-0 sul campo dell’Empoli nel match valido per l’ottava giornata della Serie A e continua la marcia solitaria in vetta alla classifica. . l rigore di Kvaratskhelia, a segno dal dischetto. (Webmagazine24.it)