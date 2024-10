Panorama.it - Elogio del corto muso

(Di domenica 20 ottobre 2024) Uno gol e via, senza subirne ma soffrendo le pene dell'inferno. E' stato il week end degli uno a zero,delche ha disegnato una vetta della classifica della Serie A in cui c'è posto solo per le grandi. Il Napoli sta davanti a tutti (19 punti), davanti a Inter (17), Juventus (16) e Milan (14): non è fuga ma un preannuncio di un possibile strappo se settimana prossima i partenopei non si complicheranno la vita contro il Lecce sotto choc per le sei reti incassate in casa dalla Fiorentina. Non c'è stato spettacolo nelle vittorie delle grandi, però, Solo tanta sofferenza con storie diverse da raccontare perché non identiche l'una all'altra. Il comune denominatore è stata l'incapacità di esprimere un buon calcio: non c'è riuscito nessuno e quasi tutti si sono affidati agli episodi per ribaltare a proprio favore partite complicatissime.