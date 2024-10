Lidentita.it - Donald Trump lavora da McDonald’s: “Mi pagano poco” – Video

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quanto mi, voglio più soldi".al lavoro in un fast food Mc's in Pennsylvania. Il candidato alla Casa Bianca fa tappa in uno degli stati chiave per le elezioni del 5 novembre e indossa il grembiule d'ordinanza in uno dei ristoranti della catena. La giornata è l'occasione per affermareda Mc’s: “Mi” –L'Identità.