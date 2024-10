Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Atalanta 0-0 e Lecce-Fiorentina 0-0: si parte LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra ildi Di Francesco e l’di Gasperini e quello del ‘Via del Mare’ tra ildi Gotti e ladi Palladino in tempo reale L’e lafanno visita nell’ordine ale alnelle gare valide per l’ottava giornata del campionato diA. Due sfide che mettono in palio punti importanti in chiave coppe europee e salvezza che saranno dirette rispettivamente da Zufferli di Udine e da Fourneau di Roma. Gasperini e Di Francesco, allenatori di(foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato, allo stadio ‘Penzo’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono dare seguito al largo successo ottenuto contro il Genoa prima della sosta per le Nazionali per risalire la classifica.