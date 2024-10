DIRETTA Serie A, Roma-Inter | Segui la cronaca LIVE (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo, e atteso, partita di questa domenica, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A: la Roma ospita l’Inter campione d’Italia in carica Dopo le partite giocate sabato e quelle di quest’oggi, dal lunch match fino a quella delle 18 tra Cagliari e Torino, chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato di Serie A l’attesissima sfida tra la Roma e l’Inter. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel turno precedente contro il Monza del campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Artem Dovbyk. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Inter | Segui la cronaca LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo, e atteso, partita di questa domenica, valida per l’ottava giornata del campionato diA: laospita l’campione d’Italia in carica Dopo le partite giocate sabato e quelle di quest’oggi, dal lunch match fino a quella delle 18 tra Cagliari e Torino, chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato diA l’attesissima sfida tra lae l’. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel turno precedente contro il Monza del campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Artem Dovbyk.

Volley - Serie A1 Femminile 2024/2025 : Novara sbanca Milano nel big match - Conegliano vince a Roma - Le giallorosse ci riprovano nella seconda frazione (4-4), dove però le ragazze di Daniele Santarelli prendono rapidamente in mano il gioco (6-10) e controllano il vantaggio (12-17) fino alla conquista del set (17-25). Le Wolves di Giuseppe Cuccarini scendono in campo determinate e lottano su ogni pallone (12-12), mettendo in grande difficoltà le Campionesse d’Italia (23-19). (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Roma-Inter - Serie A 2024/25 - Ecco le scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Simone Inzaghi. FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER ROMA: in attesa INTER: in attesa The post Formazioni ufficiali Roma-Inter, Serie A 2024/25 appeared first on SportFace. . Pellegrini e compagni cercheranno di invertire la rotta di questo pre campionato deludente, ma non sarà affatto facile portare a casa dei punti. (Sportface.it)

LIVE – Roma-Conegliano 1-2 (23-25 - 17-25 - 25-23 - 15-17) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - 30 – Daniele Santarelli (Conegliano) inizia con Wolosz al palleggio, Haak opposto, Chirichella e Fahr al centro, Lanier e Lukasic in banda, De Gennaro il libero. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le pantere di Daniele Santarelli, reduci dall’anticipo infrasettimanale dell’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre. (Sportface.it)