De Laurentiis: "Conte condottiero unico nel suo genere. Torniamo a sfidare lo strapotere del Nord" (Di domenica 20 ottobre 2024) Aurelio De Laurentiis, al Teatro Olimpico per lapresentazione di "Eroici", il docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport, ha parlato del momento del Napoli e dell'impatto avuto da Antonio Conte sulla squadra azzurra: "Oggi Torniamo a sfidare lo strapotere del Nord, siamo in testa al Napolitoday.it - De Laurentiis: "Conte condottiero unico nel suo genere. Torniamo a sfidare lo strapotere del Nord" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Aurelio De, al Teatro Olimpico per lapresentazione di "Eroici", il docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport, ha parlato del momento del Napoli e dell'impatto avuto da Antoniosulla squadra azzurra: "Oggilodel, siamo in testa al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Laurentiis esalta Conte : “Vi svelo cosa mi piace più di lui” - Ci può essere un momento di pausa, un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”. Spazio poi anche ad un giudizio ed un commento anche su quanto avvenuto lo scorso anno, nella terribile stagione post scudetto terminata con il clamoroso decimo posto finale: “Abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa, non è che tutte le ciambelle escono col ... (Spazionapoli.it)

Napoli - De Laurentiis : “Conte grande allenatore - è un leader” - Mi piace molto la capacità camaleontica che l’allenatore sa dare alla squadra a seconda di chi si trova davanti o dello svolgimento della partita. The post Napoli, De Laurentiis: “Conte grande allenatore, è un leader” appeared first on SportFace. . Questo dimostra che Conte è un grande allenatore. (Sportface.it)

De Laurentiis : “Conte è un leader - felice che dia una mano al Napoli” - . Il numero uno del club azzurro, poi, tornando sula stagione scorsa, sottolinea come “abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa, non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. Tempo di lettura: < 1 minuto “Conte è un leader del calcio, lo abbiamo preso e siamo contentissimi che lui possa dare una mano al Napoli. (Anteprima24.it)