Dalla Giunta Rocca 20 nuove apparecchiature per la Asl di Latina

Roma, 20 ottobre 2024 – «Voglio ringraziare il presidenteper aver dimostrato ancora una volta quanto ha a cuore la sanità del Lazio e in particolare quella della provincia di, finalizzando investimenti importanti per il rilancio di questo settore così cruciale», lo dichiara in una nota l'assessore all'Ambiente, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. «La Asl di, infatti, con 20di ultima generazione, di cui ben 18 già collaudate, spicca per innovazione sanitaria e lo fa proprio grazie ai finanziamenti messi a disposizione dall'amministrazione regionale guidata da Francesco. Si tratta di interventi essenziali che ci consentono di restituire finalmente alla cittadinanza un servizio più efficiente e all'altezza delle aspettative», conclude l'assessore Palazzo.