Liberoquotidiano.it - "Dal 7 ottobre non sono più io". Liliana Segre, una lezione alla sinistra che tifa Hamas

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) "Prima di cominciare vorrei dire una cosa che sento profondamente e che mi segue, non posso farne a meno: nel film c'è un fotogramma che il regista ha scelto in cui ioal mare. Era la fine dell'estate del 2023 euna vecchietta contenta dell'estate appena passata,li con un atteggiamento festoso godendomi il mare. Questo avveniva a settembre del 2023, pochi giorni dopo, meno di un mese dopo c'è stato il 7 di. Una giornata che mi ha colpito in modo tale che io nonpiù quella persona sorridente sulla spiaggia. Prima del film, di una conferenza stampa, di un incontro con gli amici nonpiù io quella". Momenti di commozione durante l'incontro conpresenteFesta del cinema di Roma per la presentazione del docu-film che racconta la sua vita diretto da Ruggero Gabbai.