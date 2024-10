Veneziatoday.it - Continua la striscia vincente delle Leonesse, battuta anche Sesto San Giovanni

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Quinta vittoria consecutiva per l'Umana Reyer che, nella quarta giornata del campionato Techfind di serie A1, supera 84-69 al Taliercio GeasSan. In una partita equilibrata per due quarti, lestrappano nel terzo quarto grazie ad un parziale di 23-13 che spacca in due il