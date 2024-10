Conte: "Nel primo tempo siamo stati spettatori, ho visto troppo nervosismo" (Di domenica 20 ottobre 2024) "L'approccio non mi è piaciuto, ho visto troppo nervosismo. Nel primo tempo siamo stati spettatori. Non abbiamo fatto ciò che c'eravamo detti. Noi dobbiamo goderci il nostro percorso, senza quel peso di pensare a cosa fanno le altre. Pensiamo a noi stessi. Oggi era una partita molto difficile Napolitoday.it - Conte: "Nel primo tempo siamo stati spettatori, ho visto troppo nervosismo" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "L'approccio non mi è piaciuto, ho. Nel. Non abbiamo fatto ciò che c'eravamo detti. Noi dobbiamo goderci il nostro percorso, senza quel peso di pensare a cosa fanno le altre. Pena noi stessi. Oggi era una partita molto difficile

Empoli-Napoli - Conte : "Primo tempo negativo - poi abbiamo meritato la vittoria" - Sarà per la tradizione negativa, ma non mi è piaciuto l'approccio nel primo tempo. Empoli, 20 ottobre 2024 - Il messaggio Antonio Conte lo aveva mandato già in estate prima di ribadirlo a più riprese in quasi ogni conferenza stampa: il Napoli deve imparare a sporcarsi l'abito nelle partite più complicate. (Sport.quotidiano.net)

