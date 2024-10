Iodonna.it - Con i nuovi orologi con cronografo anche per lei

(Di domenica 20 ottobre 2024) Cinturini in acciaio inossidabile, casse in bioceramica, lancette luminose. Glisportivi da donna proposti dalle nuove collezioni invernali si distinguono per i materiali ultra leggeri e il design grintoso ma alla moda. Puntando innanzitutto sul colore più chic e versatile in assoluto, ovvero il nero.