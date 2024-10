Ilgiorno.it - Colle Brianza, anziano di 89 anni muore schiacciato da un cancello

(Di domenica 20 ottobre 2024)(Lecco), 20 ottobre 2024 – Ilgli è caduto addosso e lo ha ucciso. Undi 89sabato sera è morto a. Undi un giardino di un'abitazione privata lo travolto. L'incidente è successo ieri sera poco prima delle 21.30 in via privata Lecco. L'89enne è stato soccorso dai sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, insieme ai volontari della Croce rossa di Bosisio Parini. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Il pensionato però era già morto. Alla scena ha assistito anche un altro, di 83: è rimasto sotto choc ed è stato assistito in strada, ma che non è stato necessario accompagnarlo in ospedale per sottoporlo ad altri accertamenti. I carabinieri della compagnia di Merate stanno svolgendo tutte le verifiche del caso.