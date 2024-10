Latinatoday.it - Cinque ristoranti dove mangiare bene a Sermoneta

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)è tra i borghi medievali più affascinanti d’Italia, usata per set cinematografici molto celebri, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, offre ai visitatori scorci spettacolari, panorami mozzafiato sull’agro pontino e il mare, e tantissimi eventi e iniziative per tutto l’anno