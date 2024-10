Romadailynews.it - Cina: Tianjin ospita forum internazionale sui consumi

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ott – (Xinhua) – Durante unsui, in, esperti e imprenditori provenienti dal Paese e dall’estero hanno evidenziato il consumo come un fattore chiave per la crescita economica dellae hanno espresso ottimismo riguardo alla futura cooperazione e alle opportunita’ a. Agenzia Xinhua