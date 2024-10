Romadailynews.it - Cina: ricercatori sviluppano “mattoni lunari” per costruzione della futura base sulla Luna

(Di domenica 20 ottobre 2024) Pechino, 20 ott – (Xinhua) –cinesi hanno sviluppatoda un materiale con una composizione simile al suolore, nella speranza che possano essere utilizzati in futuro per costruire unare. Secondo un recente videoclip fornito a Xinhua dalla Huazhong University of Science and Technology, un team diguidato da Ding Lieyun ha utilizzato un simulante del suolore per realizzare “” che sono piu’ di tre volte piu’ resistenti deirossi standard o deidi cemento. Il team ha anche sviluppato un’altra opzione costruttiva utilizzando la tecnologia di produzione additiva. Ihanno inventato un robot per la stampa 3D in grado di stampare case utilizzando il suolore.