Cina | apertura del 2024 AIPPI World Congress a Hangzhou 1

Cina: apertura del 2024 AIPPI World Congress a Hangzhou

(Di domenica 20 ottobre 2024) Pechino, 20 ott – (Xinhua) – Partecipanti visitano un’esibizione presso la sede delInternational Association for the Protection of Intellectual Property (, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang, il 19 ottobre. Dedicato al tema “Protezione equilibrata e sviluppo innovativo dei diritti di proprieta’ intellettuale”, ilsi e’ aperto ieri a. L’evento e’ co-organizzato dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale e dall’. (Xin) Agenzia Xinhua