Salernotoday.it - Choc a Salerno: precipita dal viadotto Gatto e muore

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dramma in questa domenica a. Per cause da accertare un giovane èto giù daled ha perso la vita. Non si conoscono l'esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Sul posto le forze dell'ordine per le indagini del caso.