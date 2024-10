Calcio: Serie A. Conte "Empoli in forma, vittoria dura e da festeggiare" (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli: "Stiamo costruendo una base solida per arrivare ad essere ambiziosi" Empoli - "Sapevo di quanto l'Empoli potesse metterci in difficoltà, vittorie sudate come questa vanno sempre festeggiate". Queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Conte "Empoli in forma, vittoria dura e da festeggiare" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli: "Stiamo costruendo una base solida per arrivare ad essere ambiziosi"- "Sapevo di quanto l'potesse metterci in difficoltà, vittorie sudate come questa vanno sempre festeggiate". Queste le parole di Antonio, allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di

