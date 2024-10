Ilgiorno.it - Calcinato, incidente lungo la provinciale: cinque auto coinvolte, nove feriti e una donna morta

(Di domenica 20 ottobre 2024)(Brescia), 20 ottobre 2024 – Tamponamento a catena sulla Sp668 a, nel Bresciano, sabato sera, poco dopo le 20.lee dieci le persone ferite, di cui unanella notte, dopo essere stata trasferita in codice rosso al Civile in l’eliambulanza in gravi condizioni. Dalle prime informazioni, sembra che l’sia stato causato dal mancato rispetto di una precedenza, che ha innescato un tamponamento a catena all'interno di una rotatoria. Ma l’esatta dinamica è ancora tutta da chiarire. Subito dopo la carambola, sul posto per estrarre idalle vetture, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Desenzano eambulanze. Presente anche la polizia stradale di Salò e la Locale. La vittima dell’è, stando al Giornale di Brescia, Tecla Pluda, classe 1956, ex insegnante di