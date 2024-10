Cagliari vince in rimonta, Torino piegato per 3-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Cagliari (ITALPRESS) – Grinta, carattere e determinazione gettando il cuore al di là dell’ostacolo. Il Cagliari vince in rimonta con merito una partita dalle mille emozioni superando un Toro lento e poco preciso nelle chiusure difensive. Si comincia con Piccoli che serve Zortea a rimorchio, tiro deviato dalla difesa granata in angolo. Il Torino reagisce con Sanabria ed Adams, mischia (7?) spazzata via in extremis. Viola, al 14?, esalta i riflessi di Milinkovic-Savic quindi è Ricci, in piena area di rigore, a sbagliare schiacciando troppo il pallone dopo una sponda di Adams. Mina mette dentro, al 22?, ma era già stato fischiato un fallo. Al 26? ancora Cagliari con Luvumbo per Luperto, il difensore, tutto solo, spara alto da ottima posizione. Al 37? punizione di Viola, Milinkovic-Savic non interviene, la palla s’insacca in rete: vantaggio rossoblù. Immediata la reazione dei granata. Unlimitednews.it - Cagliari vince in rimonta, Torino piegato per 3-2 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Grinta, carattere e determinazione gettando il cuore al di là dell’ostacolo. Ilincon merito una partita dalle mille emozioni superando un Toro lento e poco preciso nelle chiusure difensive. Si comincia con Piccoli che serve Zortea a rimorchio, tiro deviato dalla difesa granata in angolo. Ilreagisce con Sanabria ed Adams, mischia (7?) spazzata via in extremis. Viola, al 14?, esalta i riflessi di Milinkovic-Savic quindi è Ricci, in piena area di rigore, a sbagliare schiacciando troppo il pallone dopo una sponda di Adams. Mina mette dentro, al 22?, ma era già stato fischiato un fallo. Al 26? ancoracon Luvumbo per Luperto, il difensore, tutto solo, spara alto da ottima posizione. Al 37? punizione di Viola, Milinkovic-Savic non interviene, la palla s’insacca in rete: vantaggio rossoblù. Immediata la reazione dei granata.

