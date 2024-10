Buchmesse, nel gran finale incontro con Alessandra Necci e Stefania Auci (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Buchmesse, gran finale a Francoforte. Tra gli ottantotto autori italiani anche Alessandra Necci e Stefania Auci, oggi protagoniste dell'incontro sul 'Potere delle Regine e dei Leoni', moderato da Anna Vollmer del Frankfurter Allgemeine Zeitung presso l'Arena del Padiglione italiano. Le due autrici esplorano il complesso intreccio tra potere, famiglia e storia. D'altra parte la L'articolo Buchmesse, nel gran finale incontro con Alessandra Necci e Stefania Auci proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) –a Francoforte. Tra gli ottantotto autori italiani anche, oggi protagoniste dell'sul 'Potere delle Regine e dei Leoni', moderato da Anna Vollmer del Frankfurter Allgemeine Zeitung presso l'Arena del Padiglione italiano. Le due autrici esplorano il complesso intreccio tra potere, famiglia e storia. D'altra parte la L'articolo, nelconproviene da Webmagazine24.

Buchmesse - nel gran finale incontro con Alessandra Necci e Stefania Auci - Tra gli ottantotto autori italiani anche Alessandra Necci e Stefania Auci, oggi protagoniste dell'incontro sul 'Potere delle Regine e dei Leoni', moderato da Anna Vollmer del Frankfurter Allgemeine Zeitung presso l'Arena del Padiglione italiano. Si chiude oggi la kermesse di Francoforte, 88 gli autori italiani presenti Buchmesse, gran finale a Francoforte. (Sbircialanotizia.it)

Buchmesse - grande attesa per Baricco all’Arena del Padiglione Italia - Questo pomeriggio, tra le colonne e i portici realizzati dallo studio Stefano Boeri Interiors, si prevede una numerosa partecipazione di pubblico ad ascoltare […]. Alle 15, nell'Arena, lo scrittore torinese sarà protagonista del panel "Letteratura e impegno civile". (Adnkronos) – Nel Padiglione Italia alla Buchmesse di Francoforte c'è grande attesa oggi per l'arrivo di Alessandro Baricco. (Periodicodaily.com)

Grande successo dell'orchestra di Fondazione Arena a Francoforte per rappresentare l'Italia all'inaugurazione della Buchmesse - In un teatro da 2.500 spettatori gremito di pubblico e autorità, martedì sera la Fondazione Arena di Verona ha inaugurato la Buchmesse 2024. La Fiera del libro di Francoforte, la più grande manifestazione internazionale del settore, quest’anno ha infatti come paese ospite d’onore l’Italia. Al... (Veronasera.it)