Bologna sott' acqua Restate a casa Trovato morto il 20enne disperso a Pianoro

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. La città diè stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. Due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ora risulterebbe. I Vigili del fuoco stanno cercando il ragazzo anche con l'aiuto di un elicottero. La fase critica è iniziata verso le 21 di ieri sera, quando è esondato il torrente Ravone, allagando via Saffi una delle principali arterie d'accesso al centro della città che ospita l'ospedale Maggiore.