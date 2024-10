Beautiful Anticipazioni Americane: Liam bacia a sorpresa Hope! (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Lo Spencer non ha saputo resistere e ha deciso di baciare la Logan, cogliendola completamente di sorpresa. Scopriamo insieme cosa sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Liam bacia a sorpresa Hope! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ledici rivelano cheha deciso di passare dalle parole ai fatti. Lo Spencer non ha saputo resistere e ha deciso dire la Logan, cogliendola completamente di. Scopriamo insieme cosa sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful - anticipazioni (21-26 ottobre 2024) : Brooke e Taylor si menano! - The post Beautiful, anticipazioni (21-26 ottobre 2024): Brooke e Taylor si menano! appeared first on Davide Maggio. D’altro canto, è proprio Ridge a confessare a Brooke quanto senta la sua mancanza anche se intende rispettare il patto di amicizia che lei ha fatto con Taylor. E’ già finita a Beautiful la clamorosa amicizia tra Brooke e Taylor. (Davidemaggio.it)

Anticipazioni Beautiful : puntate dal 21 al 27 ottobre 2024 - Ma una nuova rivelazione rischia di destabilizzare tutti i piani, mettendo Ridge di fronte a un bivio cruciale. Sheila, però, sa che non sarà facile, soprattutto con Bill Spencer che tiene d’occhio ogni sua mossa, pronto a intervenire per proteggere i suoi cari. Le puntate di Beautiful dal 21 al 27 ottobre 2024 offrono un mix esplosivo di emozioni, conflitti e colpi di scena. (Velvetmag.it)