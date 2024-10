Beatrice Luzzi accusa Cesara Buonamici ma anche Signorini e lei sbotta | ma che dici?

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di domenica 20 ottobre 2024)controe Alfonso. Le accuse dell’opinionista del Grande Fratello a Verissimo Litigi scoppiettanti in diretta ma non solo l Grande Fratello.il salotto di Silvia Toffanin è stato lo scenario perfetto per un battibecco tra le due opinioniste del Grande Fratello. Che tranon corra buon sangue è risaputo e le due non perdono occasione per ricordarlo al pubblico. Cosìè tornata sulla battuta del piumone e sul saluto alla suocera in fin di vita. “Non solo la battuta sul piumone. Sono stata vittimadi una polemica per un saluto fatto alla mai ex suocera. Io ho l’impressione che si parli più del chi che del cosa e del come.