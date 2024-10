Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio (Di domenica 20 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha battuto 1-0 la Lazio nellagara dell’ottava giornata giocata stasera all’Allianz Stadium diTorino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo postoin classifica. Avvio di gara molto tattico e ritmi blandiinterrotti al 7? da un’imbucata sulla sinistra di Thuram da unaparte e al 21? da un piattone al volo di Guendouzi. Gli equilibri, almeno quelli numerici delle due squadre in campo, sono però cambiati al 24? quando l’arbitro Sacchi ha espulso il laziale Romagnoli reo di aver sgambettato da dietro al limite dell’area un Kalulu imbeccato da Vlahovic che si stava lanciando palla al piede verso la porta di Provedel. Unlimitednews.it - Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – Lantus ha battuto 1-0 lanellagara dell’ottava giornata giocata stasera all’Allianz Stadium diTorino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo postoin classifica. Avvio di gara molto tattico e ritmi blandiinterrotti al 7? da un’imbucata sulla sinistra di Thuram da unaparte e al 21? da un piattone al volo di Guendouzi. Gli equilibri, almeno quelli numerici delle due squadre in campo, sono però cambiati al 24? quando l’arbitro Sacchi ha espulso il laziale Romagnoli reo di aver sgambettato da dietro al limite dell’area un Kalulu imbeccato da Vlahovic che si stava lanciando palla al piede verso la porta di Provedel.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio - Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo posto in classifica. Avvio di gara molto tattico e . I biancocelesti regalano tre punti ai bianconeri che agganciano il Napoli TORINO - La Juventus ha battuto 1-0 la Lazio nella gara dell'ottava giornata giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino. (Ilgiornaleditalia.it)

Alla Juventus basta un'autorete di Gila : 1-0 a una Lazio in 10 - Motta aggancia il Napoli di Conte in vetta - Il big match tra Juventus e Lazio, valido per l`ottava giornata del campionato di Serie A, termina in favore della formazione bianconera: decisiva... (Calciomercato.com)

Alla Juventus basta un'autorete di Gila : 1-0 alla Lazio - Motta aggancia il Napoli di Conte in vetta - Il big match tra Juventus e Lazio, valido per l`ottava giornata del campionato di Serie A, termina in favore della formazione bianconera: decisiva... (Calciomercato.com)