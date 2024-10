Attenzione a piene, frane e mareggiate in Romagna: confermata l'allerta 'arancione' (Di domenica 20 ottobre 2024) Non si abbassa la guardia in Romagna dopo l'emergenza meteo delle scorse ore. Da Regione e Arpae arriva l'aggiornamento meteo che conferma l'allerta 'arancione' per criticità idraulica e idrogeologica su pianura e costa romagnola, mentre l'allerta è gialla sull'entroterra forlivese, cesenate e Cesenatoday.it - Attenzione a piene, frane e mareggiate in Romagna: confermata l'allerta 'arancione' Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Non si abbassa la guardia indopo l'emergenza meteo delle scorse ore. Da Regione e Arpae arriva l'aggiornamento meteo che conferma l'' per criticità idraulica e idrogeologica su pianura e costa romagnola, mentre l'è gialla sull'entroterra forlivese, cesenate e

Emergenza meteo in Emilia-Romagna : 175 millimetri di pioggia in poche ore e fiumi in piena - Anche i volontari delle associazioni locali e della protezione civile stanno dimostrando un impegno fondamentale. L’Emilia-Romagna, colpita da un fenomeno atmosferico tanto violento, non è nuova a eventi simili, ma l’intensità delle precipitazioni recenti ha messo alla prova la capacità di reazione delle persone e delle istituzioni. (Gaeta.it)

Maltempo - nuovi timori in Emilia-Romagna : da domani il meteo in peggioramento al Sud - . Massima attenzione nelle zone intorno a Bologna, in cui sono previste nuovi forti precipitazioni nel corso della giornata. situazione inizia a peggiorare anche al Sud, dove in Sicilia e Campania le forti piogge rendono complessi gli spostamenti L'articolo Maltempo, nuovi timori in Emilia-Romagna:. (Ildifforme.it)

Maltempo oggi in Italia - allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni - (Adnkronos) – Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull'Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l'allerta rossa in… L'articolo Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)