Oasport.it - Atletica, Italia seconda nel Match U23 a Trieste. Caposieno e Maggi in spolvero

(Di domenica 20 ottobre 2024) Aè andato in scena inInternazionale Under 23 di corsa su strada, dove l’ha conquistato due secondi posti a squadre, a un solo punto dal successo lungo il tracciato che dal castello di Miramare avanti al castello di San Giusto con vento contrario. Isabellaha concluso al secondo posto nella 10 km con il tempo di 35:11, alle spalle della polacca Olimpia Breza (35:02). Nella stessa gara: Aurora Bado quinta (35:23), Greta Settino ottava (35:33) e Melissa Fracassini nona (35:49), per il secondo posto di squadra con 15 punti a una sola lunghezza di distacco dall’Inghilterra (14) e ampiamente davanti alla Francia (31). Sul fronte maschile, invece, Konjonehha concluso al terzo posto con il tempo di 31:41 alle spalle del danese Joel Lilleso (31:30) e del francese Baptiste Cartieaux (31:37).