Romatoday.it - Arriva dalla Moldavia la nuova punta della Nuova Florida

(Di domenica 20 ottobre 2024) Colpo di mercato! si ingaggia il talentuoso e possente attaccante moldavo, con cittadinanza rumena, Petru Leuca, classe 1990. Il nuovo centravanti biancorosso ha giocato nella massima serie in, Lituania, India e Cambogia. In Italia nella stagione 2019/2020 ha giocato in Serie D nel