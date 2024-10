Today.it - Amici, anticipazioni 20 ottobre: ospiti, giudici, una nuova regola, classifiche

Leggi tutta la notizia su Today.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il weekend si avvicina e per i fan divuol dire una sola cosa: unapuntata che va in onda. Nella fattispecie si tratta di quella registrata giovedì 17e in onda proprio oggi, domenica 20. Chi sono gli, chi i, quali lee le altre dinamiche che hanno