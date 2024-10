Veronasera.it - Alluvione in Emilia-Romagna, dal Veneto partono sedici squadre di volontari. Zaia: «Solidarietà alla popolazione colpita»

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) «Per l’e per il bolognese in particolare sono ore difficili, per questo voglio esprimere la miaa tutta lache si trova a fare i conti con una nuova». Lo ha dichiarato il presidente della Regione del, Luca, apprendendo le notizie che