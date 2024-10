Alluvione in Emilia Romagna, a Bologna morto un ragazzo di 20 anni. Il sindaco: non uscite di casa (Di domenica 20 ottobre 2024) C’è anche una vittima nell’ondata alluvionale che ha colpito l’Emilia Romagna: dopo ore di ricerche è stato trovato il corpo del ventenne disperso a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro) in provincia di Bologna. Il giovane era stato travolto nella sua auto dall’ondata di piena del torrente Zena. Il ventenne era con il fratello che è riuscito a salvarsi. Dopo che fra il tardo pomeriggio e la notte è caduto sull’Emilia Romagna un volume record di pioggia, molti fiumi sono esondati in un’area molto vasta che va dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Ravenna. La situazione più grave in Emilia Romagna, al momento è in provincia di Bologna: nella notte molte parti della città sono andate sott’acqua. In provincia sono esondati l’Idice, il Savena, il Ravone, molte zone della provincia sono finite sott’acqua. Secoloditalia.it - Alluvione in Emilia Romagna, a Bologna morto un ragazzo di 20 anni. Il sindaco: non uscite di casa Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) C’è anche una vittima nell’ondata alluvionale che ha colpito l’: dopo ore di ricerche è stato trovato il corpo del ventenne disperso a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro) in provincia di. Il giovane era stato travolto nella sua auto dall’ondata di piena del torrente Zena. Il ventenne era con il fratello che è riuscito a salvarsi. Dopo che fra il tardo pomeriggio e la notte è caduto sull’un volume record di pioggia, molti fiumi sono esondati in un’area molto vasta che va dalla provincia di Reggioa quella di Ravenna. La situazione più grave in, al momento è in provincia di: nella notte molte parti della città sono andate sott’acqua. In provincia sono esondati l’Idice, il Savena, il Ravone, molte zone della provincia sono finite sott’acqua.

Maltempo in Emilia-Romagna - un morto in provincia di Bologna - L’esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte, con l’alluvione che si è estesa dall’area metropolitana di Bologna, interessando le province di Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Ravenna. #Maltempo #EmiliaRomagna, ricognizione aerea con l’elicottero sui comuni di Castenaso e Budrio, provincia di #Bologna, e su Cadelbosco di Sopra a #ReggioEmilia [#20ottobre 10:00] ... (Lettera43.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - strade come fiumi a Bologna - La presidente facente funzioni della Regione Irene Priolo denuncia disservizi e invita a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci, specie per quanto riguarda le strade impraticabili e le evacuazioni ai piani alti degli edifici. Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti in Emilia-Romagna in 4 ore, dopo giorni di maltempo, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio ... (Lapresse.it)

Situazioni critiche in Emilia Romagna e Sicilia per le forti piogge. Allagata parte di Bologna - chiuse molte tratte ferroviarie - Sono previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sono le poche parole del sindaco di Pianoro, nel Bolognese, Luca Vecchiettini. “Abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito. Stiamo facendo il punto per coordinare le azioni che tutta la notte sono andate avanti, col massimo supporto da parte di tutti. (Ilfattoquotidiano.it)